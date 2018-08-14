"Спартак" сыграл вничью с ПАОКом и вылетел из Лиги чемпионов

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Спартак" и ПАОК сыграли безголевую ничью. Московский клуб покидает розыгрыш ЛЧ, так как проиграл в первой встрече, и будет представлять Россию в Лиге Европы. ПАОК в плей-офф квалификации ЛЧ встретится с победителем пары "Фенербахче" - "Бенфика".

В Москве на стадионе "Открытие Арена" завершилась ответная встреча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов - столичный "Спартак" и греческий ПАОК сыграли вничью 0:0. Об этом пишет "Интерфакс".

Красно-белые остались в меньшинстве на 33-й минуте - за удар соперника был удален нападающий Луис Адриано. Наставник "Спартака" Массимо Каррера использовал все три замены, чтобы усилить игру в атаке, но забить его подопечные так и не смогли.

В первой игре ПАОК одержал волевую победу со счетом 3:2, уступая по ходу встречи 0:2. Таким образом, "Спартак" покидает розыгрыш Лиги чемпионов нынешнего сезона и будет играть в Лиге Европы, где начнет сразу с группового этапа. ПАОК в раунде плей-офф квалификации ЛЧ встретится с победителем пары "Фенербахче" - "Бенфика".