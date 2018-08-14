ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эдуард Успенский скончался на 81-м году жизни

23:17
  • вторник
  • 14 августа 2018

В Москве скончался советский и российский писатель, автор детских книг Эдуард Успенский. Ему было 80 лет.

В Москве умер писатель и автор детских книг Эдуард Успенский. Об этом сообщает "Интерфакс" и ряд российских СМИ.

Успенский скончался у себя дома в Новой Москве. Ему было 80 лет.

Обновление (23:39). Информацию о смерти Успенского агентству ТАСС подтвердила его дочь Ирина. "К сожалению, Эдуард Николаевич скончался. Увы", - сказала она.

Эдуард Успенский в программе "Мой герой"

Эдуард Успенский родился в 1937 году. Окончил Московский авиационный институт. Прославился как детский писатель и сценарист мультфильмов. Зрителям Успенский запомнится по таким персонажам, как Крокодил Гена и Чебурашка, Дядя Федор, кот Матроскин и пес Шарик, и другие.

Главное сегодня
Писатель Эдуард Успенский
Писатель Эдуард Успенский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100