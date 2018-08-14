Эдуард Успенский скончался на 81-м году жизни

В Москве скончался советский и российский писатель, автор детских книг Эдуард Успенский. Ему было 80 лет.

В Москве умер писатель и автор детских книг Эдуард Успенский. Об этом сообщает "Интерфакс" и ряд российских СМИ.

Успенский скончался у себя дома в Новой Москве. Ему было 80 лет.

Обновление (23:39). Информацию о смерти Успенского агентству ТАСС подтвердила его дочь Ирина. "К сожалению, Эдуард Николаевич скончался. Увы", - сказала она.

Эдуард Успенский в программе "Мой герой"

Эдуард Успенский родился в 1937 году. Окончил Московский авиационный институт. Прославился как детский писатель и сценарист мультфильмов. Зрителям Успенский запомнится по таким персонажам, как Крокодил Гена и Чебурашка, Дядя Федор, кот Матроскин и пес Шарик, и другие.