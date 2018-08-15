Кремль ответил на просьбу матери Сенцова о помиловании сына

Осужденный в России за подготовку терактов Олег Сенцов должен сам обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании. Так ответили в Кремле на письмо матери Сенцова об освобождении сына.

Управление президента России по обеспечению конституционных прав граждан ответило Людмиле Сенцовой, матери украинского режиссера Олега Сенцова, на просьбу о помиловании сына, сообщает украинский телеканал Hromadske.

В Кремле объяснили, что процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного о помиловании. Сенцов должен самостоятельно написать президенту Владимиру Путину, передав письмо через администрацию исправительного учреждения, где он отбывает наказание. Затем Сенцова должны направить в комиссию по вопросам помилования. Окончательное решение примет президент России.

Обращение Людмилы Сенцовой также направили исполняющему обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, где сейчас Сенцов отбывает наказание.

По словам сестры Сенцова Натали Каплан, ее брат сам писать ходатайство о помиловании не станет. Об этом ранее заявлял и адвокат режиссера.

В 2015 году суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по делу о создании террористической группы в Крыму. В мае 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку и потребовал освободить находящихся в России украинских политзаключенных.

8 августа Наталья Каплан сообщила о тяжелом состоянии Сенцова и о том, что он не может ходить. Тем не менее последнее медицинское обследование не выявило ухудшения состояния его здоровья.