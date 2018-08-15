Число жертв обрушения моста в Генуе превысило 30 человек

Число жертв обрушения моста в итальянской Генуе увеличилось до 38, среди погибших двое детей. Также, по данным местных СМИ, пострадали 15 человек, из них девять находятся в тяжелом состоянии. Десять человек числятся пропавшими без вести. В среду и четверг в городе объявлен траур, будут приспущены флаги во всей Италии и ЕС.

Пролет длиной около 200 метров рухнул, когда по нему проезжали 35 легковых автомобилей и три грузовика, сообщил "ТВ Центр". Спасатели продолжают разбор завалов в надежде найти выживших. Не исключены новые обрушения.

Человек, снявший кадры происшествия, в момент трагедии находился в доме прямо напротив моста Моранди. Многотонная конструкция в одно мгновенье рухнула на землю, а вместе с ней – десятки автомобилей.

Всё случилось около полудня в западной части Генуи. Когда журналисты прибыли на место и попытались узнать у одного из спасателей, что происходит, он ответил коротко "тут просто ад". Машины, в которых уже обнаружили погибших, а также раненых, находятся в поле зрения. Но сколько автомобилей остаются под слоями бетона, металла и асфальта, никто сказать не может. Кинологи обследуют обломки в поисках людей. Те, кому удалось выжить и уцелеть – в шоковом состоянии.

Рухнувший мост ещё называют виадук Польчевера: он перекинут через реку с таким названием. И хотя в этом месте она сильно обмелела, несколько автомобилей упали в воду.

Мост проходит над главным индустриальным районом Генуи. Внизу, вдоль берегов реки, тянутся производственные и сортировочные цеха, автодорога, железнодорожные пути, стоянки, офисы и жилые дома. Не исключено, что погибших найдут и там.

Мост Моранди был построен в 60-х годах прошлого века. Его протяжённость чуть больше километра, высота – 45 метров. Длина рухнувшего пролёта около двухсот метров. По этому мосту проходила трасса А10, где всегда оживлённое движение: автобан связывает итальянскую Лигурию и французскую Ривьеру. Многие путешествуют по трассе семьями. Дорогой пользуются не только владельцы легковых автомобилей, там всегда очень много большегрузов.

Именно сильная загруженность трассы могла стать причиной трагедии. Сейчас в регионе сильные дожди. Не исключено, что потоки воды подмыли основание виадука. Кроме того, сразу после обрушения некоторые свидетели заявили, что видели, как прямо в мост ударила молния. Но, скорее всего, трагедия произошла из-за ошибок в проектировании. Об этом давно говорили многие архитекторы, а также из-за плохого обслуживания конструкции.

"Я как министр и гражданин Италии могу сказать, что у нас очень много школ, больниц, железных дорог и автомагистралей нуждаются в ремонте и постоянном обслуживании. Но нам говорят, что мы не можем тратить деньги из-за ограничений со стороны ЕС, дефицита бюджета, внешнего долга и так далее. Но из-за этого под угрозой оказывается безопасность итальянцев, их право на жизнь, право на здоровье", - заявил министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

Всего два года назад прошла реконструкция и основания моста, и его покрытия. Да и этим летом там велись ремонтные работы. Впрочем, компанию-подрядчика пока ни в чём не обвиняют. Скорее всего, работы не могли стать причиной трагедии.

Соболезнования жителям Италии выразили президент России Владимир Путин и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Свою помощь итальянским властям предложил президент Франции, по территории которой проходит трасса А10. Есть опасность, что обрушение моста продолжится, поэтому из соседних домов эвакуировали всех жителей. Трагедия сильно и надолго затруднит движение транспорта в регионе. Сейчас автомобильное и железнодорожное сообщение в этом районе Генуи полностью заблокировано.

Евгения Карих, Оксана Фомичева, Григорий Могунов, "ТВ Центр"