Миронов: Собянин - человек поступка

Мэр Москвы Сергей Собянин - человек поступка, который действует, а не говорит. Об этом в эфире программы "События. 25-й час" рассказал художественный руководитель "Театра Наций" Евгений Миронов.

Сергей Собянин - человек поступка. Об этом в эфире программы "События. 25-й час" рассказал художественный руководитель "Театра Наций" Евгений Миронов.

Он вспомнил о своем первом знакомстве с мэром Москвы, о том, как рассказал главе города об идее "театрального квартала" и о том, как в тот же день Собянин начал помогать в реализации этого проекта.

"Мы виделись шапочно, а вот так серьезно познакомились здесь недалеко, в театре Станиславского и Немировича-Данченко было какое-то совещание. Я там выступал и говорил о "театральном квартале". И что рядом с "Театром Наций" находится потрясающее помещение – бомжатник сейчас, бывший военкомат, который я просил бы его передать в качестве начала такого "театрального квартала", поскольку здесь действительно такое собрание музыкально-театрально-музейных учреждений. Он говорит: "А где это находится?", я говорю: "100 метров отсюда", - Пошли", - рассказал Миронов.

Полный комментарий Евгения Миронова смотрите в видео