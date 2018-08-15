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На трассе Артем - Находка перекрыли движение из-за наводнения

08:54
  • среда
  • 15 августа 2018

В Приморье перекрыто движение на участке трассы Артем – Находка. Дорогу размыло, из-за сильных дождей река вышла из берегов.

Грязевые потоки затопили мост и близлежащую территорию, сообщил "ТВ Центр". На месте работают дорожники, они обещают до конца дня восстановить проезд. А пока автомобилистов разворачивают на объездной путь.

Со вторника в крае действует штормовое предупреждение. Ливни затопили дороги, дачные участки. В Уссурийске нарушено энергоснабжение. Все коммунальные службы и спасатели переведены на усиленный режим работы.

А в Тюмени устраняют последствия урагана, который бушевал накануне. Шквалистый ветер валил деревья, рвал провода, переворачивал остановки. В некоторых домах выбиты стекла. Большой ущерб нанесён автовладельцам. Не самые приятные минуты пришлось пережить строителям, которые во время урагана находились в подвесной люльке. Она начала раскачиваться как маятник. По данным МЧС, никто не пострадал. Но спасатели предупреждают: в среду опять возможны грозы, град и усиление ветра.

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