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Установлена личность подозреваемого в теракте у лондонского парламента

08:40
  • среда
  • 15 августа 2018

Следователи установили личность подозреваемого в теракте у парламента Британии. Это 29-летний иммигрант из Судана, сообщило издание Daily Mail.

Злоумышленник проживал в одном из районов Бирмингема и уже был известен полиции, отметил "ТВ Центр". В ночь с понедельника на вторник он на автомобиле объезжал достопримечательности Лондона, а утром его Ford въехал в группу пешеходов и велосипедистов у парламента. Затем машина врезалась в бетонные блоки рядом со зданием, где располагается Палата общин. Травмы получили три человека.

Злоумышленник не пытался покинуть место ЧП. Его задержали и доставили в полицейский участок. Сейчас офицеры контртеррористического подразделения проводят обыски по нескольким адресам, где появлялся подозреваемый.

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Подозреваемый в теракте у парламента Британии
Подозреваемый в теракте у парламента Британии
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