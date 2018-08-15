Установлена личность подозреваемого в теракте у лондонского парламента

Следователи установили личность подозреваемого в теракте у парламента Британии. Это 29-летний иммигрант из Судана, сообщило издание Daily Mail.

Злоумышленник проживал в одном из районов Бирмингема и уже был известен полиции, отметил "ТВ Центр". В ночь с понедельника на вторник он на автомобиле объезжал достопримечательности Лондона, а утром его Ford въехал в группу пешеходов и велосипедистов у парламента. Затем машина врезалась в бетонные блоки рядом со зданием, где располагается Палата общин. Травмы получили три человека.

Злоумышленник не пытался покинуть место ЧП. Его задержали и доставили в полицейский участок. Сейчас офицеры контртеррористического подразделения проводят обыски по нескольким адресам, где появлялся подозреваемый.