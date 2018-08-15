Иностранные журналисты продолжают работать в Сирии

Российские военные доставили в провинцию Дамаск почти 4 тонны гуманитарных грузов. Также наши военные врачи оказали медицинскую помощь местным жителям. Тем временем, в Сирии продолжают работать иностранные журналисты.

Высоту Эль-Крум штурмуют люди не с автоматами, а с фото- и видеокамерами, отмечает "ТВ Центр". В демилитаризованной зоне на сирийско-израильской границе – десант иностранных журналистов. Репортеры из США, Великобритании, Германии, Франции и Китая продолжают работать в Арабской республике. На Голанские высоты недавно вернулись представители ООН. Это стало возможным при поддержке российских военных.

"Справа от вас стоит пост ООН, тот пост, на котором ооновцы должны нести службу по контролю за разъединением сторон по резолюции 1974 года. Состояние этого поста говорит о том, что здесь шли ожесточенные бои. Посты практически во всей демилитаризованной зоне, принадлежащие ООН, разбиты", - рассказал замкомандующего группировкой войск России в Сирии Сергей Кураленко.

Журналисты работают без бронежилетов. Теперь здесь безопасно. Часть боевиков уничтожена. Другие после переговоров со специалистами российского Центра по примирению враждующих сторон уехали в Идлиб, после чего миротворцы ООН смогли вернуться на свои позиции. Они работают в тесном контакте с российской военной полицией.

"Это огромный плюс и Россия в принципе делает первый шаг на мир, и я надеюсь, что ООН сейчас тоже принимает это предложение. Запад и Россия должны быть вместе", - отметил корреспондент издания Der Freitag Ульрих Хайден.

Сирийский конфликт освещается в западных СМИ с упором на информацию, полученную из непроверенных источников. Стоит вспомнить хотя бы пресловутые "Белые каски" с их леденящими душу кадрами и историями простых людей.

"Запад всегда говорит неправду. Мы хотим, чтобы западные СМИ лично увидели какая ситуация в Сирии и показали правду. Это очень, очень надо", - заявил полковник сирийской регулярной армии Хусам Муали.

В освобождённые у Голанских высот поселения уже начали возвращаться мирные жители, покинувшие свои дома много лет назад с приходом террористов.

"Благодаря помощи русских друзей мы сейчас живем в мире и больше никто на нашей земле не гибнет. И как раз об этом мы и рассказываем всем, кто сегодня приехал к нам впервые за многие годы", - отметил местный житель Абдуразак Аль Ахмет.

С особым пристрастием изучают обстановку немецкие журналисты. Повышенный интерес вызван предстоящей встречей лидеров России и Германии. Не исключено, что одним из основных вопросов обсуждения станет ситуация в Сирии и возможность возвращения на родину тысяч беженцев, проживающих в Европе.

"В данный момент неизвестно, каким образом Германия будет содействовать в восстановлении страны. Но факт то, что ее нужно восстановить, эту страну. Иначе вот эти люди, которые у нас, они вряд ли захотят вернуться", - заявил журналист Weld Кристоф Ваннер.

Возвращение беженцев – основная задача сирийского правительства. Власти реализуют большую программу комплексного восстановления инфраструктуры в городах и посёлках, чтобы люди смогли благополучно жить на своей земле. В ближайшие дни десант СМИ перебазируется с юга в центральные и северные районы арабской республики.

Павел Прокопенко, Алексанадр Козликин, "ТВ Центр", Сирия