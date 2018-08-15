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Средний чек покупок к школе вырос почти на четверть

09:02
  • среда
  • 15 августа 2018

Средний чек на товары для школы вырос на 23% по сравнению с прошлым годом. Дороже всего родителям обходятся форма, брюки и рюкзак.

В России примерно на четверть подорожали школьные товары, об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на данные оператора фискальных данных Сбербанка "ОФД Платформа".

Средняя сумма чека одной покупки в магазине составляет 2,1 тысячи рублей, по сравнению с прошлым годом он вырос на 23%. В тоже время средний чек жителей Магаданской, Нижегородской, Воронежской, Свердловской областей и Мордовии составил 3,5 тысячи рублей.

Дороже всего стоит школьная форма, ее цена в среднем составляет 1,8 тысячи рублей, что на 12,5% больше, чем в июле 2017 года. На втором месте — детские брюки за 1,4 тысячи рублей (+14%). На третьем - рюкзак за 930 рублей (+13%). Резко подорожали детская футболка – на 77%, до 390 рублей и настольная лампа - на 42%, до 330 рублей.

По словам экспертов, рост стоимости школьных товаров обусловлен тем, что в 2018 году наблюдается постепенное восстановление потребительского спроса: родители стараются покупать для детей качественные вещи и с возможностью менять их, например, рубашки.

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