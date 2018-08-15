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Очереди на вокзалах ограничат 10 минутами

09:22
  • среда
  • 15 августа 2018

Согласно ГОСТу, утвержденному Росстандартом, очередь за билетами на поезда дальнего следования не должна превышать 10 минут, на электрички – семь минут.

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на обслуживание пассажиров в вокзалах, об этом сообщает газета "Известия".

Согласно нему, очередь за билетами на поезда дальнего следования не должна превышать 10 минут, на электрички – семь минут. Очереди не должны мешать пассажиропотоку, предписывает ГОСТ. В залах ожидания должно быть столько посадочных мест, чтобы сидеть могли не меньше 30% пассажиров даже в час пик.

Кроме того, на вокзалах всегда должны быть туалетная бумага, жидкое мыло в диспенсере, электрополотенце или бумажные полотенца. Удалить вандальные граффити и надписи со стен необходимо за неделю, а починить неработающее оборудование - за сутки.

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