Очереди на вокзалах ограничат 10 минутами

Согласно ГОСТу, утвержденному Росстандартом, очередь за билетами на поезда дальнего следования не должна превышать 10 минут, на электрички – семь минут.

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на обслуживание пассажиров в вокзалах, об этом сообщает газета "Известия".

Согласно нему, очередь за билетами на поезда дальнего следования не должна превышать 10 минут, на электрички – семь минут. Очереди не должны мешать пассажиропотоку, предписывает ГОСТ. В залах ожидания должно быть столько посадочных мест, чтобы сидеть могли не меньше 30% пассажиров даже в час пик.

Кроме того, на вокзалах всегда должны быть туалетная бумага, жидкое мыло в диспенсере, электрополотенце или бумажные полотенца. Удалить вандальные граффити и надписи со стен необходимо за неделю, а починить неработающее оборудование - за сутки.