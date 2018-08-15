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МЧС предупредило москвичей о грозе и шквалистом ветре

08:52
  • среда
  • 15 августа 2018

В Главном управлении столичного МЧС предупредили о непогоде в среду в Москве. Ожидаются дождь, сильный ветер, гроза, местами град.

В Москве в среду ожидается дождь, гроза и шквалистый ветер. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС столицы.

"По информации Росгидромета, 15 августа в утренние часы с сохранением в течение суток в Москве ожидаются дождь, местами сильный, гроза, во второй половине дня местами град, ветер с порывами 17-22 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендовали пережидать непогоду в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. В МЧС также подчеркнули, что не стоит укрываться под деревьями. 

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