ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Турция ввела ответные пошлины на американские товары

09:46
  • среда
  • 15 августа 2018

Турецкие власти ввели дополнительные пошлины на автомобили, алкоголь, табак и косметику из США в ответ на "целенаправленную атаку Белого дома на экономику страны".

Власти Турции ввели дополнительные пошлины на ряд американских товаров, сообщает "Интерфакс".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен повысить пошлины на импорт из Турции стали и алюминия. Это спровоцировало резкое падение курса турецкой лиры. На данный момент турецкая национальная валюта подешевела к американскому доллару более чем на 40 процентов.

В результате турецких ответных мер, пошлины на автомобили выросли до 120%, на алкоголь до 140%, на табак до 60% и на косметические изделия до 60%.

Вице-президент Турции Фуат Октай подчеркнул, что повышение пошлин на товары из США предпринято "в ответ на целенаправленные атаки американской администрации на нашу экономику".

Накануне турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что рассматривает возможность бойкота электронной продукции из США.  

Читайте также:
Главное сегодня
Флаг Турции
Флаг Турции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100