Турция ввела ответные пошлины на американские товары

Турецкие власти ввели дополнительные пошлины на автомобили, алкоголь, табак и косметику из США в ответ на "целенаправленную атаку Белого дома на экономику страны".

Власти Турции ввели дополнительные пошлины на ряд американских товаров, сообщает "Интерфакс".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен повысить пошлины на импорт из Турции стали и алюминия. Это спровоцировало резкое падение курса турецкой лиры. На данный момент турецкая национальная валюта подешевела к американскому доллару более чем на 40 процентов.

В результате турецких ответных мер, пошлины на автомобили выросли до 120%, на алкоголь до 140%, на табак до 60% и на косметические изделия до 60%.

Вице-президент Турции Фуат Октай подчеркнул, что повышение пошлин на товары из США предпринято "в ответ на целенаправленные атаки американской администрации на нашу экономику".

ABD yönetiminin ekonomimize bilinçli saldırılarına karşı,

mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde, bazı ürünlerin ithalatında vergi oranları artırılmıştır. — Fuat Oktay (@fuatoktay06) 15 августа 2018 г.

Накануне турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что рассматривает возможность бойкота электронной продукции из США.