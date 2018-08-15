Путин поздравил Ким Чен Ына с днем освобождения от японского колониального господства

Президент России Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну телеграмму с поздравлением в связи с освобождением Кореи от японского колониального господства. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с 73-й годовщиной освобождения Кореи от японского колониального господства. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

"Да. Поздравили с годовщиной", - сказал он.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что Путин направил Ким Чен Ыну телеграмму, в которой также сообщил о готовности провести встречу в ближайшее время, чтобы обсудить важные региональные вопросы и двусторонние отношения.