Водитель упавшего с обрыва джипа на Кубани находится в коме

Семь человек пострадали после падения прогулочного джипа "УАЗ" в овраг под Геленджиком. Водитель находится в коме, состояние трех пострадавших оценивается как тяжелое. Предварительно, водитель джипа состоял в местном экстрим-клубе.

Минздрав Краснодарского края рассказал о состоянии пострадавших после падения джипа в овраг под Геленджиком, сообщает "Интерфакс".

Прогулочный джип "УАЗ" упал в ущелье "Грозовые ворота" 14 августа. В момент падения в машине находились две семьи с детьми, которые приехали на отдых из других регионов. Глубина ущелья составляет порядка 50 метров, спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение.

На данный момент водитель джипа находится в коме. Еще у двух пострадавших перелом позвоночника, у одного ребенка пневмоторакс. Состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое. Еще трое получили незначительные ушибы.

Как сообщает источник агенства, водитель джипа состоял в местном экстрим-клубе. На данный момент уточняется, велся ли этот бизнес официально.