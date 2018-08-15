ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Водитель упавшего с обрыва джипа на Кубани находится в коме

10:18
  • среда
  • 15 августа 2018

Семь человек пострадали после падения прогулочного джипа "УАЗ" в овраг под Геленджиком. Водитель находится в коме, состояние трех пострадавших оценивается как тяжелое. Предварительно, водитель джипа состоял в местном экстрим-клубе.

Минздрав Краснодарского края рассказал о состоянии пострадавших после падения джипа в овраг под Геленджиком, сообщает "Интерфакс".

Прогулочный джип "УАЗ" упал в ущелье "Грозовые ворота" 14 августа. В момент падения в машине находились две семьи с детьми, которые приехали на отдых из других регионов. Глубина ущелья составляет порядка 50 метров, спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение.

На данный момент водитель джипа находится в коме. Еще у двух пострадавших перелом позвоночника, у одного ребенка пневмоторакс. Состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое. Еще трое получили незначительные ушибы.

Как сообщает источник агенства, водитель джипа состоял в местном экстрим-клубе. На данный момент уточняется, велся ли этот бизнес официально.

Читайте также:
Главное сегодня
ДТП с участием внедорожника в Геленжике
ДТП с участием внедорожника в Геленжике
ДТП с участием внедорожника в Геленжике
ДТП с участием внедорожника в Геленжике
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100