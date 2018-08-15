В результате ДТП с уборочной машиной в Москве погиб человек

На северо-западе Москвы женщина на Kia Rio врезалась в уборочную машину. Водитель госпитализирована с ушибом головного мозга, пассажир легкового автомобиля погиб.

В результате столкновения легкового автомобиля с уборочной машиной на 71 километре внутренней стороны МКАД погиб один человек, еще один пострадал. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД столицы.

Авария произошла в ночь на 14 августа. За рулем Kia Rio находилась женщина 1995 года рождения. По предварительным данным, она не справилась с управлением и врезалась в уборочную машину.

"В результате аварии пассажир Kia Rio 1980 года рождения от полученных травм умер на месте, а водитель иномарки госпитализирована с ушибом головного мозга, множественными ушибами и ссадинами лица и тела", - рассказали в МВД.

По данному факту проводится проверка. Все обстоятельства случившегося выясняются.