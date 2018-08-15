Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Успенского

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам писателя Эдуарда Успенского, который ушел из жизни накануне в возрасте 80 лет.

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Эдуарда Успенского в связи с кончиной писателя, сообщает "Интерфакс".

"Всем поклонникам таланта Эдуарда Успенского президент глубоко соболезнует. Не одно поколение россиян выросло на героях этого знаменитого писателя и впитало в себя то добро, которое несли эти герои", - сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Писатель умер 14 августа у себя дома в Новой Москве. Ему было 80 лет.

Эдуард Успенский родился в 1937 году. Окончил Московский авиационный институт. Прославился как детский писатель и сценарист мультфильмов. Зрителям Успенский запомнится по таким персонажам, как Крокодил Гена и Чебурашка, Дядя Федор, кот Матроскин и пес Шарик, и другие.