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Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Успенского

10:50
  • среда
  • 15 августа 2018

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам писателя Эдуарда Успенского, который ушел из жизни накануне в возрасте 80 лет.

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Эдуарда Успенского в связи с кончиной писателя, сообщает "Интерфакс".  

"Всем поклонникам таланта Эдуарда Успенского президент глубоко соболезнует. Не одно поколение россиян выросло на героях этого знаменитого писателя и впитало в себя то добро, которое несли эти герои", - сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Писатель умер 14 августа у себя дома в Новой Москве. Ему было 80 лет.

Эдуард Успенский родился в 1937 году. Окончил Московский авиационный институт. Прославился как детский писатель и сценарист мультфильмов. Зрителям Успенский запомнится по таким персонажам, как Крокодил Гена и Чебурашка, Дядя Федор, кот Матроскин и пес Шарик, и другие.

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