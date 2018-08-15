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Песков назвал некорректными разговоры об отказе в помиловании Сенцову

11:01
  • среда
  • 15 августа 2018

Поскольку прошение о помиловании от самого осужденного режиссера Олега Сенцова не поступало, то говорить об отказе в этой процедуре некорректно, сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

В Кремле не получали просьбы режиссера Олега Сенцова о помиловании, поэтому говорить об отказе ему в этой процедуре некорректно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что есть действующее законодательство, и здесь употреблять фразу "отказали в помиловании", наверное, некорректно с юридической точки зрения, потому что не было просьбы о помиловании", - цитирует его ТАСС.

Песков подчеркнул, что больше по данной теме ему добавить нечего.

Ранее мать режиссера Людмила Сенцова обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании сына. В свою очередь в Кремле объяснили, что эта процедура начинается с личного ходатайства осужденного.

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