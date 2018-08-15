Более 10 пострадавших при обрушении моста в Генуе находятся в критическом состоянии

37 погибших - число жертв в итальянской Генуе продолжает расти. Несколько человек пропали без вести, более десяти – в критическом состоянии в больницах. В среду и четверг в Генуе траур. На месте обрушения моста работают экстренные службы.

Из застрявшей между пролетами и арматурой, сжатой, как фольга, машины, спасатели извлекли еще одно тело. Сколько погибших остается под завалами рухнувшего в Генуе моста, власти до сих пор не знают, рассказал "ТВ Центр". Как и неизвестно точное число автомобилей под огромной грудой бетонных обломков. Кинологи обследуют каждую полость. Собакам мешает едкая пыль, запахи разлившейся солярки и сгоревших покрышек. Как минимум 10 человек пропали без вести. Но шансы уцелеть в расплющенных и разорванных автомашинах невелики.

"Мы работаем круглосуточно. И нельзя предсказать, сколько времени потребуется. Это нестандартные условия, мы надеемся найти выживших. Пока сложно сказать сейчас, будут ли они", - пояснил глава Национального корпуса пожарных Эммануэле Джисси.

Четыре сотни спасателей, рискуя жизнями, пытаются как можно быстрее разобрать завалы. Но сделать это оперативно невозможно. Высока опасность повторных обрушений. Фрагменты опор и пролетов нависают над головами. Многие из них неустойчивы. Растаскивать обломки, которые весят десятки тонн, приходится бульдозерами и экскаваторами.

"Сейчас работа усложнилась. Мы проверили все зоны, куда могли попасть без тяжелой техники, мы убрали самые тяжелые фрагменты бетона. Сейчас расчищаем пространство, чтоб команды спасателей могли проверить все пустоты и ниши", - рассказал представитель пожарной службы Лука Кари.

Скоростная эстакада Моранди рухнула с высоты 16-этажного дома, задела торговые центры и офисы. В тот момент, посетителей и клерков в помещениях не было. Жертвами катастрофы оказались водители и пассажиры машин. Три грузовика и 35 легковушек 200-метровый пролет утащил за собой в огромную пропасть. Причины катастрофы пока не ясны.

Моранди построен в конце 60-х. Два года назад его реконструировали. Возможно, мост, похожий по своей конструкции на бруклинский, обслуживали с нарушениями и несущие опоры не выдержали нагрузки. По другой версии, в эстакаду незадолго до трагедии ударила молния как раз в тот момент, когда шли ремонтные работы. Впрочем, независимо от причин, власти Италии намерены срочно обследовать все похожие мосты в стране.

"Ясно, что нам нужно немедленно планировать специальные меры. Нам нужно запустить план мониторинга всей инфраструктуры, и мы не должны допустить повторения подобной трагедии", - заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Остатки моста правительство решило снести, а компанию, которая обслуживала эстакаду, оштрафовать на 150 миллионов евро. Одновременно прокуратура Генуи по факту гибели людей завела уголовное дело. В больницах, тем временем, идет опознание погибших. Среда и четверг объявлены в Италии днями траура.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"