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Умер актер из сериала "Каменская" Николай Кириченко

11:17
  • среда
  • 15 августа 2018

Народный артист Белоруссии Николай Кириченко скончался на 73-м году жизни. Он запомнился российскому зрителю по сериалу "Каменская".

Ушел из жизни народный артист Белоруссии Николай Кириченко, ему было 72 года, говорится в сообщении на сайте Национального академического театра имени Янки Купалы.

Причины смерти неизвестны. В последние годы Кириченко серьезно болел, но продолжал работать.

Кириченко родился 16 марта 1946 года. Зрителю он известен ролями в таких фильмах и сериалах, как "В августе 44-го", "Каменская", "Доктор Смерть" и "Охота на гауляйтера".

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