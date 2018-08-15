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Следователи настаивают на аресте мэра Оренбурга Арапова

11:48
  • среда
  • 15 августа 2018

Следственный комитет настаивает на аресте мэра Оренбурга Евгения Арапова. Его задержали накануне по обвинению в получении взятки.

Сам подозреваемый находится в больнице под стражей, отметил "ТВ Центр". Состояние здоровья чиновника не уточняется.

Его госпитализировали еще до решения о задержании. По версии следствия, мэр Оренбурга вместе со своим заместителем Геннадием Борисовым получили от некой коммерческой организации 600 тысяч рублей за покровительство в сфере строительства на территории города. При обыске кабинета Арапова было обнаружено более четырех миллионов рублей. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Обвиняемому может грозить от семи лет тюрьмы.

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Мэр Оренбурга Евгений Арапов
Мэр Оренбурга Евгений Арапов
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