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В Тюмени устраняют последствия мощного урагана

11:48
  • среда
  • 15 августа 2018

Затопленные улицы, сорванные крыши и разбитые автобусные остановки. Тюмень приходит в себя после мощного шторма. Ливень и шквалистый ветер – он достигал такой силы, что ломал деревья. Один мужчина пострадал, его сильно ударило упавшими ветками, он доставлен в больницу.

После мощнейшего урагана Тюмень напоминает поле битвы, отметил "ТВ Центр". Оборваны электропровода, в некоторых домах выбиты стекла. Ливень местами с градом не прекращался несколько часов. Повсюду поваленные деревья. Сильный ветер ломал их как спички.

"Было повалено 15 деревьев, в результате чего пострадало незначительно пять автомобилей. Один человек получил незначительные травмы. Амбулаторно было проведено оказание медицинской помощи", - рассказал начальник ГУ МЧС по Тюменской области Юрий Алехин.

Много домов в городе подтоплены, воды в подъездах – по колено. Люди не могут попасть в квартиры. Непросто передвигаться и на машине. Покупателей одного из магазинов стихия застала в торговом зале. Крыша не выдержала такого напора воды.

Рабочим из-за урагана пришлось пережить настоящий шок. Сильный ветер кидал подвесную люльку из стороны в сторону. Строителям с большим трудом удалось удержаться внутри.

Ливень может повториться и в среду. МЧС предупредило о надвигающейся грозе с градом и ураганным ветром.

Штормовое предупреждение действует в Приморье. На юге региона более 30 тысяч человек остались без света из-за сильных дождей. Затоплен участок трассы между Владивостоком и Находкой. Там перекрыто движение. Дорожные рабочие пытаются ликвидировать последствия.

Паводковая ситуация в крае пока в норме, но синоптики не исключают, что из-за сильных осадков реки Приморья могут выйти из берегов.

Елена Сахно, Виталий Марченко, "ТВ Центр"

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