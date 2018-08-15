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Турецкий суд отказался освободить пастора Брансона из-под домашнего ареста

11:40
  • среда
  • 15 августа 2018

Турецкий суд отказал в освобождении американского пастора Эндрю Брансона из-под домашнего ареста. Он обвиняется в связях с запрещенными в Турции FETÖ и РПК.

Суд турецкого Измира отказал в освобождении американского пастора Эндрю Брансона из-под домашнего ареста, пишет Газета.ru.

Американский пастор Эндрю Брансон удерживается турецкими властями с октября 2016 года. Его обвинили в пособничестве организации гюленистов FETÖ. Анкара признала ее террористической и считает, что она поддерживала запрещенную в стране Рабочую партию Курдистана (РПК).

Сам Брансон отрицает обвинения. В 2017 году президент США Дональд Трамп в разговоре с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом попросил освободить Брансона. Позднее Эрдоган предложил Вашингтону обменять Брансона на оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена. Его Анкара обвиняет в причастности к попытке госпереворота в ночь на 16 июля 2016 года.

​25 июля 2018 года суд в турецкой провинции Измир постановил переместить Брансона под домашний арест.

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