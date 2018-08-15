Белоруссия не видит угрозы ограничения поставок нефтепродуктов из России

Первый вице-премьер белорусского правительства Василий Матюшевский заявил об отсутствии угрозы ограничения поставок в страну российских нефтепродуктов. По его словам, в настоящее время Москва и Минск ведут переговоры по этому вопросу.

Россия и Белоруссия ведут переговоры по поставкам нефтепродуктов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера белорусского правительства Василия Матюшевского.

"Идут переговоры на уровне вице-премьеров, которые курируют эту тему. Достаточно глубокие переговоры. Нет никакой угрозы, есть подписанное соглашение, которое выполняется сторонами", - сказал он.

Он отметил, что в ближайшее время станет известно о результатах этих переговоров.