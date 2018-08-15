ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Белоруссия не видит угрозы ограничения поставок нефтепродуктов из России

11:23
  • среда
  • 15 августа 2018

Первый вице-премьер белорусского правительства Василий Матюшевский заявил об отсутствии угрозы ограничения поставок в страну российских нефтепродуктов. По его словам, в настоящее время Москва и Минск ведут переговоры по этому вопросу.

Россия и Белоруссия ведут переговоры по поставкам нефтепродуктов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера белорусского правительства Василия Матюшевского.

"Идут переговоры на уровне вице-премьеров, которые курируют эту тему. Достаточно глубокие переговоры. Нет никакой угрозы, есть подписанное соглашение, которое выполняется сторонами", - сказал он.

Он отметил, что в ближайшее время станет известно о результатах этих переговоров.

Главное сегодня
Нефтедобыча
Нефтедобыча
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100