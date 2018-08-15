Собянин выразил соболезнования в связи со смертью писателя Успенского

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью детского писателя Эдуарда Успенского. По его словам, с уходом таких людей уходит эпоха.

В России нет людей, не знакомых с творчеством Эдуарда Успенского. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал мэр Москвы Сергей Собянин. Он выразил соболезнования в связи со смертью писателя.

"Не стало Эдуарда Успенского. В нашей стране не найдешь человека, которому не было бы знакомо его творчество. Когда уходят такие люди, уходит целая эпоха. Мои соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Успенский умер 14 августа у себя дома в Новой Москве. Ему было 80 лет. Успенский создал таких персонажей как Крокодил Гена и Чебурашка, Дядя Федор, кот Матроскин и других.