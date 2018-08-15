В Крыму прекратили выпускать карты Visa и MasterCard

Генбанк, единственный банк в Крыму, осуществлявший выпуск карт Visa и MasterCard, полностью перешел на платежную систему "Мир".

В Крыму перестали выпускать и обслуживать карты платежных систем Visa и MasterCard, говорится на сайте Генбанка.

Кредитная организация перевела всех своих клиентов на российскую платежную систему "Мир", пишет Газета.ru. Теперь на полуострове больше нет банков, которые выпускают карты международных платежных систем.

В 2014 году в связи с введением санкций против России международные платежные системы перестали обслуживать карты ряда российских банков. Были риски, что выпущенные зарубежными платежными системами карты и вовсе перестанут работать по всей стране. Карты "Мир" являются аналогами традиционных Visa и MasterCard", - объяснил РИА Новости представитель Генбанка.

Отмечается, что Генбанк продолжит обслуживать карты Visa и MasterCard, выпущенные другими российскими банками.