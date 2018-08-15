ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Большой палец ноги эволюционировал позже всех

12:48
  • среда
  • 15 августа 2018

Ученые выяснили, какая часть тела человека эволюционировала позднее всех. Ей оказался большой палец ноги.

Большой палец ноги человека эволюционировал позднее всех. К такому выводу пришли ученые, пишет "МИР24".

Ранние предки людей, начавшие ходить на двух ногах, также проводили много времени на деревьях. В течение долгого времени большой палец был пригоден как для ходьбы, так и для хватания, как у обезьян.

Лишь спустя миллионы лет сустав стал более стабильным, что оптимально для прямохождения, но утратил былую гибкость и ловкость.

Главное сегодня
Ноги
Ноги
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100