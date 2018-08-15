Большой палец ноги эволюционировал позже всех

Ученые выяснили, какая часть тела человека эволюционировала позднее всех. Ей оказался большой палец ноги.

Большой палец ноги человека эволюционировал позднее всех. К такому выводу пришли ученые, пишет "МИР24".

Ранние предки людей, начавшие ходить на двух ногах, также проводили много времени на деревьях. В течение долгого времени большой палец был пригоден как для ходьбы, так и для хватания, как у обезьян.

Лишь спустя миллионы лет сустав стал более стабильным, что оптимально для прямохождения, но утратил былую гибкость и ловкость.