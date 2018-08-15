Россияне не пострадали при обрушении моста в Генуе

Россиян нет среди погибших или пострадавших при обрушении моста в итальянской Генуе. На данный момент число погибших составляет 37 человек, пострадавших – 16. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Россияне не пострадали при обрушении автомобильного моста в Генуе, об этом РИА Новости сообщили в Генконсульстве России.

На данный момент число погибших составляет 37 человек. Среди них трое французов, сообщил МИД страны. Поисково-спасательные работы продолжаются, предполагается, что число жертв может возрасти.

14 августа в Генуе рухнул пролет автомобильного моста. Обломки упали на жилые дома и железнодорожные пути, в момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. На данный момент известно о 37 погибших и 16 пострадавших, 12 из которых находятся в тяжелом состоянии. В Генуе объявлен двухдневный траур.

По предположению местных властей, причиной обрушения 200-метрового пролета моста могло стать ослабление несущих конструкций.