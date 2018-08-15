Путин назвал волонтерскую деятельность более эффективной, чем бюрократическая

Поддержку молодёжных инициатив, новые возможности для самореализации и повышение уровня профессиональных качеств обсуждают в Пятигорске, где проходит северо-кавказский образовательный форум "Машук-2018".

Площадка объединила более двух тысяч представителей из разных регионов страны, рассказал "ТВ Центр". Форум будет работать в две смены: первая посвящена развитию волонтёрского движения, поддержке патриотизма, вторая – творчеству и вопросам предпринимательства.

В среду площадку посетил Владимир Путин. Глава государства осмотрел тематические экспозиции, пообщался с активистами общественных движений и волонтёрами, после чего выступил перед участниками и гостями форума.

"Когда работа, деятельность таких людей как вы идёт именно от сердца, она достигает максимального эффекта, поэтому деятельность добровольцев, волонтёров, она, к сожалению для государства, чаще всего эффективнее, чем деятельность бюрократических структур. Всё, что вы делаете, всё востребовано. Вот сейчас только были вот в палатке, где целая экспозиция о Героях России, современных героях и прошлых лет. Вот на таких примерах, на живых примерах наших с вами соотечественников воспитываются и сегодняшние, и будущие будут воспитываться поколения наших граждан. Вот в этом сила и малой родины каждого из вас и нашей огромной великой России", - заявил президент.