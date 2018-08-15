Захарова: США не справились с ролью супермена

США не смогли справиться с ролью супермена, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, если бы Штаты могли приносить стабильность, то многие бы страны приняли концепцию об их исключительности.

Мария Захарова прокомментировала попытки США представить себя глобальным миротворцем. По словам официального представителя МИД, Вашингтон не справился с ролью супермена.

"Была придумана концепция исключительности США. Но если бы США могли приносить стабильность, регулировать стабильность, то многие приняли бы эту концепцию. С ролью супермена США не справились", - приводит слова Захаровой Газета.ru.

В среду официальный представитель МИД встретилась с участниками международного молодежного форума "Балт-Артек". Он проходит в Калининградской области.