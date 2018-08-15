Путин встретится с Эрдоганом и Роухани в сентябре в Тегеране

Представитель турецкого лидера сообщил, что трехсторонняя встреча президентов Турции, России и Ирана Реджепа Эрдогана, Владимира Путина и Хасана Роухани состоится в сентябре в Тегеране.

Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Эрдоган встретятся в сентябре в Тегеране. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на представителя турецкого лидера.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим #Калын: Третья трехсторонняя встреча президентов по Сирии в рамках Астанинского процесса запланирована на первую неделю сентября в Тегеране. #сирия #астана — ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) 15 августа 2018 г.

Россия, Турция и Иран являются странами-гарантами перемирия в Сирии в рамках астанинского процесса.