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Путин встретится с Эрдоганом и Роухани в сентябре в Тегеране

13:23
  • среда
  • 15 августа 2018

Представитель турецкого лидера сообщил, что трехсторонняя встреча президентов Турции, России и Ирана Реджепа Эрдогана, Владимира Путина и Хасана Роухани состоится в сентябре в Тегеране.

Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Эрдоган встретятся в сентябре в Тегеране. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на представителя турецкого лидера. 

Россия, Турция и Иран являются странами-гарантами перемирия в Сирии в рамках астанинского процесса.  

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