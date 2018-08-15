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Под Саратовом застрелили судью

13:30
  • среда
  • 15 августа 2018

В Саратовской области застрелили судью Энгельсского районного суда. Подозреваемым оказался родственник погибшего. Причиной убийства мог стать бытовой конфликт.

В Саратовской области убили судью Энгельсского районного суда Рината Кудашева, сообщает РИА Новости.

Убийство произошло в ночь на 15 августа в селе Балтай. Как сообщают местные СМИ, мужчину госпитализировали с огнестрельными ранениями в плечо и живот. Позже он скончался в больнице. По горячим следам был задержан местный житель, который оказался родственником судьи.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. По предварительным данным, причиной преступления мог стать бытовой конфликт.

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