Началась проходка левого тоннеля до станции "Мичуринский проспект"

В Москве началась проходка левого перегонного тоннеля от строящейся станции "Аминьевское шоссе" до "Мичуринского проспекта".

В Москве продолжается строительство нового большого кольца. В среду началась проходка левого перегонного тоннеля от строящейся станции "Аминьевское шоссе" до "Мичуринского проспекта", передает "ТВ Центр".

Длина перегона более 1400 метров. Работать на участке будет щит китайской компании, который проложит тоннель по так называемой "испанской технологии". В нём два поезда смогут одновременно ехать в разных направлениях, а платформы для пассажиров будут обустроены по бокам. Точно такой же щит уже идёт в обратном направлении, строя правый перегонный тоннель, кроме того, китайский щит идёт на перегоне между будущими станциями "Проспект Вернадского" – "Мичуринский проспект" Большой кольцевой линии.