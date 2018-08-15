Во всех роддомах Москвы теперь можно получить свидетельство о рождении

Свидетельство о рождении ребенка теперь можно получить во всех родильных домах Москвы. Для этого всего лишь нужны копии паспортов родителей.

Во всех родильных домах Москвы теперь можно оформить свидетельство о рождении. Для этого понадобятся копии паспортов родителей, передает "ТВ Центр".

Ещё одно нововведение этого года — при выписке молодые родители при предъявлении паспорта с московской пропиской получают подарочный набор от правительства Москвы, в котором одежда, средства для ухода за малышом и даже первые игрушки.