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Во всех роддомах Москвы теперь можно получить свидетельство о рождении

15:12
  • среда
  • 15 августа 2018

Свидетельство о рождении ребенка теперь можно получить во всех родильных домах Москвы. Для этого всего лишь нужны копии паспортов родителей.

Во всех родильных домах Москвы теперь можно оформить свидетельство о рождении. Для этого понадобятся копии паспортов родителей, передает "ТВ Центр".

Ещё одно нововведение этого года — при выписке молодые родители при предъявлении паспорта с московской пропиской получают подарочный набор от правительства Москвы, в котором одежда, средства для ухода за малышом и даже первые игрушки.

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Выписка из роддома
Выписка из роддома
Выписка из роддома
Выписка из роддома
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