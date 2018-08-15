В Музее Москвы открылась выставка "Находки моей улицы"

"Находки моей улицы" — выставка с таким названием открылась в столице. На ней представлены около сотни сотни артефактов, найденных в ходе по благоустройству города.

В день археолога в Музее Москвы открывается выставка "Находки моей улицы". Об этом сообщает "ТВ Центр".

На ней будут представлены около сотни артефактов, найденных археологами в этом году в ходе работ по благоустройству в рамках программы "Моя улица": изразцы с необычными сюжетами, керамика, предметы религиозного назначения, образцы искусства средневековых литейщиков, древнее оружие. В экспозиции можно будет увидеть пищаль, найденную практически на Красной площади, а также прекрасно сохранившиеся сапоги, изготовленные кожевником 500 лет назад.

Все эти вещи долгие годы находились буквально под ногами у прохожих.

Особую историческую ценность представляет один из древних кладов, который на днях нашли в столичном регионе, в районе Балашихи. Он состоит из 639 хорошо сохранившихся монет периода правления Ивана Грозного и Бориса Годунова. Владелец закопал их на территории небольшой деревни приблизительно в 1602-1603 годах в период голода и смуты, и, вероятно, погиб. Спустя 400 лет археологи обнаружили нетронутую "кубышку", производя раскопки на месте строительства новой автомагистрали.