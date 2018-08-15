ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Музее Москвы открылась выставка "Находки моей улицы"

15:20
  • среда
  • 15 августа 2018

"Находки моей улицы" — выставка с таким названием открылась в столице. На ней представлены около сотни сотни артефактов, найденных в ходе по благоустройству города.

В день археолога в Музее Москвы открывается выставка "Находки моей улицы". Об этом сообщает "ТВ Центр".

На ней будут представлены около сотни артефактов, найденных археологами в этом году в ходе работ по благоустройству в рамках программы "Моя улица": изразцы с необычными сюжетами, керамика, предметы религиозного назначения, образцы искусства средневековых литейщиков, древнее оружие. В экспозиции можно будет увидеть пищаль, найденную практически на Красной площади, а также прекрасно сохранившиеся сапоги, изготовленные кожевником 500 лет назад.

Все эти вещи долгие годы находились буквально под ногами у прохожих.

Особую историческую ценность представляет один из древних кладов, который на днях нашли в столичном регионе, в районе Балашихи. Он состоит из 639 хорошо сохранившихся монет периода правления Ивана Грозного и Бориса Годунова. Владелец закопал их на территории небольшой деревни приблизительно в 1602-1603 годах в период голода и смуты, и, вероятно, погиб. Спустя 400 лет археологи обнаружили нетронутую "кубышку", производя раскопки на месте строительства новой автомагистрали.

Главное сегодня
Выставка "Находки моей улицы"
Выставка "Находки моей улицы"
Выставка "Находки моей улицы"
Выставка "Находки моей улицы"
Выставка "Находки моей улицы"
Выставка "Находки моей улицы"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100