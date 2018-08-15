Создание комфортной среды во всех районах вошло в предвыборную программу Собянина

Благоустройство периферийных районов столицы востребовано у москвичей, заявил кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин на встрече с экспертами в области благоустройства. По его словам, комфортная среда должна быть создана во всех районах города.

Кандидат на должность мэра Москвы Сергей Собянин включил в свою предвыборную программу создание новых парковых зон. Об этом сообщает "ТВ Центр". Об этом он говорил на встрече с экспертами в сфере благоустройства, которая прошла в избирательном штабе кандидата.

Такие встречи, посвященные различным темам, проходят регулярно. За последние годы в столице было благоустроено около 500 парков и скверов. Половина из них созданы на месте заброшенных пустырей.

"У нас есть большие парки в Братеево и в других районах, где огромное пространство. В Братеево вообще, мне кажется, один из лучших спортивных парков города, и там не только покататься на велосипеде можно, там можно все, что угодно: и в волейбол поиграть, и в баскетбол, и в "городки", и в другие игры вплоть до самых экзотических для Москвы. Поэтому такие парки появляются, и, конечно, вы правы, что их надо расширять и связывать друг с другом", - сказал Собянин.

Утром другой кандидат на пост мэра Москвы от партии ЛДПР Михаил Дегтярев возложил цветы к памятнику Героями Панфиловцам. Кандидат от партии "Справедливая Россия" Илья Свиридов посетил объект культурного наследия на Страстном бульваре. Также на пост мэра столицы претендуют Михаил Балакин от партии "Союз горожан" и Вадим Кумин, выдвигающейся от КПРФ.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.