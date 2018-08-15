МИД считает ситуацию с российско-греческими отношениями ненормальной

Россия рассчитывает на улучшение отношений с Грецией и восстановление полноформатного сотрудничества. Ранее между странами разгорелся дипскандал: Афины обвинили Москву во вмешательстве во внутренние дела страны, выслала двух российских дипломатов и отозвала посла в России.

В МИД России надеются на улучшение отношений с Грецией, об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает "Интерфакс".

"Не Россия является инициатором шагов, которые привели к деградации российско-греческих отношений, а наоборот - остаемся приверженными курсу развития всестороннего сотрудничества с Грецией. Считаем всю ситуацию ненормальной и временной, надеемся на ее скорейшее преодоление, готовы проявлять терпение и ответственность", - заявила дипломат.

Ранее власти Греции выслали двух российских дипломатов, а еще двум запретили въезд в страну. На такие меры Афины пошли в связи с "противоправными действиями против национальной безопасности" и "вмешательством во внутренние дела".

10 августа Глава МИД Греции Никос Котзиас принял решение отозвать посла в России Андреаса Фриганаса. Впоследствии ведомство уточнило, что этот шаг не связан с обострением греко-российских отношений – посла планируют заменить.