ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД считает ситуацию с российско-греческими отношениями ненормальной

14:04
  • среда
  • 15 августа 2018

Россия рассчитывает на улучшение отношений с Грецией и восстановление полноформатного сотрудничества. Ранее между странами разгорелся дипскандал: Афины обвинили Москву во вмешательстве во внутренние дела страны, выслала двух российских дипломатов и отозвала посла в России.

В МИД России надеются на улучшение отношений с Грецией, об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает "Интерфакс".

"Не Россия является инициатором шагов, которые привели к деградации российско-греческих отношений, а наоборот - остаемся приверженными курсу развития всестороннего сотрудничества с Грецией. Считаем всю ситуацию ненормальной и временной, надеемся на ее скорейшее преодоление, готовы проявлять терпение и ответственность", - заявила дипломат.

Ранее власти Греции выслали двух российских дипломатов, а еще двум запретили въезд в страну. На такие меры Афины пошли в связи с "противоправными действиями против национальной безопасности" и "вмешательством во внутренние дела".

10 августа Глава МИД Греции Никос Котзиас принял решение отозвать посла в России Андреаса Фриганаса. Впоследствии ведомство уточнило, что этот шаг не связан с обострением греко-российских отношений – посла планируют заменить.

Читайте также:
Главное сегодня
Флаги России и Греции
Флаги России и Греции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100