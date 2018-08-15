Ученые обнаружили галактическую пустыню в созвездии Рыб

Огромную "космическую пустыню" в созвездии Рыб обнаружили американские астрофизики. Открытие может полностью изменить современную теорию эволюции мироздания.

Галактическая пустыня – сфера, лишённая звёзд – достигает 500 миллионов световых лет в диаметре, рассказал "ТВ Центр". По словам учёных, существование такой аномалии говорит, что материя распределена намного более неравномерно, чем считалось раньше. В этих зонах пространство расширяется быстрее, чем в других уголках Вселенной, и вырабатывается мало ультрафиолетового излучения. Астрофизики утверждают – обнаружение пустынь резко меняет представления о прозрачности Вселенной и даже о том, как рождались первые галактики.