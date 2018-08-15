ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ученые обнаружили галактическую пустыню в созвездии Рыб

14:52
  • среда
  • 15 августа 2018

Огромную "космическую пустыню" в созвездии Рыб обнаружили американские астрофизики. Открытие может полностью изменить современную теорию эволюции мироздания.

Галактическая пустыня – сфера, лишённая звёзд – достигает 500 миллионов световых лет в диаметре, рассказал "ТВ Центр". По словам учёных, существование такой аномалии говорит, что материя распределена намного более неравномерно, чем считалось раньше. В этих зонах пространство расширяется быстрее, чем в других уголках Вселенной, и вырабатывается мало ультрафиолетового излучения. Астрофизики утверждают – обнаружение пустынь резко меняет представления о прозрачности Вселенной и даже о том, как рождались первые галактики.

Главное сегодня
Галактика
Галактика
Космическое пространство
Космическое пространство
Околоземная орбита
Околоземная орбита
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100