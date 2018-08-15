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Кандидат Собянин: благоустройство дворов необходимо проводить каждые 7 лет

14:29
  • среда
  • 15 августа 2018

Кандидат на должность мэра Москвы Сергей Собянин предложил проводить благоустройство дворов каждые семь лет. На данный момент в столице обновлены около 20 тысяч дворов.

Дворы в Москве нужно обустраивать каждые семь лет. Об этом сообщил кандидат на должность мэра Москвы Сергей Собянин, пишет агентство "Москва".

"Мы приняли решение - раз в семь лет стараться заходить во двор и по-новому его обустраивать, делать уже такой основательный ремонт этого двора, комплексно попытаться переобустроить. За семь лет как раз проходит цикл, когда малые архитектурные формы уже, как правило, приходят в негодность", - сообщил Собянин на встрече с экспертами в сфере благоустройства.

На данный момент в столице отремонтированы около 20 тысяч дворов и большая часть из них находится на окраинах столицы.  

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