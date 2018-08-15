Путин отметил недостаток позитивного контента в соцсетях

Президент России Владимир Путин заявил о важности работы в социальных сетях, отметив при этом, что там наблюдается недостаток позитивного контента. Ранее Кремль призвал не выходить за грань разумного при уголовном преследовании за публикации в соцсетях.

Президент России Владимир Путин в ходе посещения образовательного форума "Машук" и общения с его участниками затронул тему социальных сетей, отметив недостаток в них позитивного контента. Слова главы государства приводит "Интерфакс".

"Особенно здорово, что вы в сетях работаете. Потому что, я так понимаю, настрой у вас самый позитивный. А позитив в сетях нужен 100%, которого часто не хватает", - сказал Путин.

Вместе с тем соавтор проекта "Мультипликационная студия имени Александра Ширяева" Исраил Тамаев рассказал президенту, что контент для студенческих телестудий распространяется преимущественно в социальных сетях, а в дальнейших планах - сотрудничество с региональными телеканалами.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль призывает не выходить за грань разумного при уголовном преследовании за публикации в соцсетях. По его словам, нужно рассматривать каждый случай отдельно.