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Шестерых полицейских Москвы наказали за нарушения при задержании преподавателя

14:48
  • среда
  • 15 августа 2018

Шестеро московских полицейских были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре рассказали, что сотрудники правоохранительных органов доставили гражданина в дежурную часть, но не задокументировали это в соответствии с законом. Отмечается, что задержанным является преподаватель ВШЭ Владимир Бродский.

В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре сообщили о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности шестерых столичных полицейских. Об этом пишет "Интерфакс".

"При доставлении 3 августа 2018 гражданина в дежурную часть линейного управления, с целью установления личности, сотрудники полиции указанный факт не задокументировали в соответствии с требованиями закона, чем грубо нарушили его права", - рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что речь идет о преподавателе Высшей школы экономики Владимире Бродском. Ранее он писал в соцсетях, что около Ярославского вокзала в Москве его задержали трое сотрудников полиции в штатском, а затем, уже в отделении, его якобы подвергли "унизительному досмотру", после чего отпустили.

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