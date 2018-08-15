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Российскому танкеру "Механик Погодин" запретили покидать порт Херсона

15:14
  • среда
  • 15 августа 2018

Капитан украинского порта Херсон запретил российскому судну "Механик Погодин" выйти из акватории порта. Накануне - после того, как истек предыдущий трехдневный запрет - таможня без объяснения причин отказалась оформить груз, прибывший на танкере. Украинские госорганы отказываются комментировать задержание судна.

Российскому танкеру "Механик Погодин" вновь запретили покидать порт Херсона, пишет "Русская планета". Срок трехдневного запрета, вынесенного администрацией порта, истек вечером 13 августа.

"Утром 14 августа грузополучатели - Maddox SA (Швейцария) и Maddox Ukraine (Украина) повторно пытались растаможить груз, прибывший на танкере, однако таможня "добро" не дала, как и комментариев о причинах отказа. В дополнение к этому капитан порта вынес новый запрет на выход судна из акватории, ссылаясь на статью 91 Кодекса торгового мореплавания и письмо Госпогранслужбы Украины. Следует отметить, нарушения, которые могли бы стать  основанием к законному применению капитаном порта данной статьи КТМ, отсутствуют", - говорится в заявлении оператора судна - компании "В. Ф. Танкер".

При этом капитана танкера не ознакомили с содержанием письма Госпогранслужбы. Оператор судна также утверждает, что экипажу не предъявляли никаких требований ни во время захода в порт, ни к концу четвертого дня задержания. Кроме того, не проводилось никаких проверок.

Госорганы Украины пока не предоставили официальных пояснений по поводу оснований блокирования в Херсоне российского танкера. Отказ комментировать ситуацию был получен агентством ТАСС как в Госпогранслужбе Украины, так и в СБУ.

10 августа украинские власти заблокировали танкер "Механик Погодин" в порту Херсона. На борту находятся 12 членов экипажа - все граждане России. Поводом для блокирования судна стало внесение судовладельца в санкционные списки Киева.

Позднее стало известно, что СБУ и погранслужба к экипажу претензий не имеют. По словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, моряков не удерживают, но они пока остаются на борту. По ее словам, суд Херсона должен был 13 августа рассмотреть вопрос об аресте танкера. 

Капитан судна Михаил Замятин ранее заявил, что у танкера было разрешение на вход в порт Херсона.

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