Прокурор Генуи назвал вероятную причину обрушения моста

Прокурор Генуи Франческо Коцци заявил, что крушение пролета автомобильного моста в городе стало следствием человеческого фактора. По последней информации, в результате ЧП погибли 37 человек, еще 16 пострадали.

Прокурор итальянского города Генуя, где днем 14 августа рухнул пролет автомобильного моста, назвал вероятной причиной произошедшего человеческий фактор. Слова Франческо Коцци приводит "Интерфакс".

"Это был не несчастный случай. Речь идет о последствиях человеческого фактора", - подчеркнул прокурор.

Ранее сообщалось, что на мосту во время катастрофы шли ремонтные работы, а до этого эксперты неоднократно обращали внимание на неудовлетворительное состояние постройки.

По последней информации, в результате ЧП погибли 37 человек, еще 16 пострадали. Когда конструкция начала рушиться, на ней находились более 30 автомобилей. Обломки упали на жилые дома и железнодорожные пути. В Генуе объявлен двухдневный траур.