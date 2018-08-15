Прощание с Эдуардом Успенским пройдет в ЦДЛ в субботу

Церемония прощания с писателем Эдуардом Успенским состоится 18 августа в Центральном доме литераторов. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

Прощание с писателем Эдуардом Успенским состоится в субботу в Центральном доме литераторов. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на администрацию ЦДЛ.

"Прощание с Эдуардом Николаевичем состоится у нас 18 августа, начало в 11:00. После этого будут похороны на Троекуровском кладбище", - говорится в сообщении.

Успенский умер 14 августа у себя дома в Новой Москве на 81-м году жизни. Писатель создал таких персонажей как Крокодил Гена и Чебурашка, Дядя Федор, кот Матроскин и других. Произведения Успенского издавались на 25 иностранных языках. Его книги были популярны в Нидерландах, Франции, Японии, Финляндии и США.