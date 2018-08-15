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Российский МИД обвинил Украину в следовании дурному примеру из-за океана

15:19
  • среда
  • 15 августа 2018

В МИД России заявили, что власти Украины следуют дурному примеру из-за океана и намереваются обвинить граждан иностранного государства в недоказанных правонарушениях, что грубо нарушает принципы презумпции невиновности. Таким образом в ведомстве прокомментировали инициативу украинских властей по созданию списка людей, которые причастны к похищению и лишению свободы граждан Украины на российской территории.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала инициативу украинских властей по созданию списка людей, которые причастны к похищению и лишению свободы граждан Украины на российской территории. Ее слова приводит ТАСС.

"Складывается впечатление, что украинские власти следуют дурному примеру из-за океана и намереваются в нарушении принципов презумпции невиновности обвинить граждан иностранного государства в никем не доказанных правонарушениях", - подчеркнула Захарова. 

Она также добавила, что потенциальное создание соответствующего списка противоречит международному праву и практике цивилизованного межгосударственного общения. По словам Захаровой, подобные инициативы способствуют замалчиванию преступлений неонацистов и экстремистов, виновных в гибели людей на Украине.

Ранее Захарова заявила, что Соединенные Штаты не смогли справиться с ролью супермена. Официальный представитель МИД подчеркнула, что если бы Штаты имели реальную возможность приносить стабильность, то многие страны бы приняли концепцию об их исключительности.

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