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Во Франции турист выкопал на пляже яму и утонул в ней

15:30
  • среда
  • 15 августа 2018

На французском острове Нуармутье 21-летний отдыхающий вырыл в песке яму во весь рост и не смог выбраться, когда прибыла вода.

На французском курорте 21-летний турист вырыл в песке яму, забрался в нее, но выбраться не смог, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел на пляже Бартбатре на острове Нуармутье. Набежавшая волна затопила яму, а турист не смог выбраться из нее самостоятельно, поскольку она оказалась глубокой - практически в человеческий рост.

Родственники и спасатели попытались спасти молодого человека, но безуспешно.

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