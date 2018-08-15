В ООН отказались считать ситуацию с мигрантами в Европе кризисной

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди не считает кризисной ситуацию с мигрантами в Европе, но готов признать таковым развитие событий в Азии, Африке и на Ближнем Востоке. При этом Гранди подверг критике тон, который многие европейские политики используют при разговорах о мигрантах.

В настоящее время речи о миграционном кризисе в Европе не идет, заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Его слова приводит ТАСС.

"Я только что вернулся из Бангладеш, где в самых плохих условиях живет миллион беженцев. Там чрезвычайная ситуация, но не в Европе", - отметил верховный комиссар.

Он также добавил, что о настоящем миграционном кризисе можно говорить применительно к Африке, Азии и Ближнему Востоку. Вместе с тем Гранди подверг критике тон, который многие европейские политики используют при разговорах о мигрантах. Как считает верховный комиссар, употребление таких слов, как "вторжение", стигматизирует проблему и способствует ксенофобии.

Ранее сообщалось, что в июне 2018 года на основных миграционных маршрутах в Евросоюзе обнаружили около 13100 нелегальных мигрантов. Это на 56 процентов меньше показателя июня 2017-го. Общее количество нелегальных пересечений границы за месяц оценили в 60430.

15 августа Гранди заявил, что ООН не может позволить сирийским беженцам вернуться домой, пока на территории САР сохраняются "опасные условия". Он также добавил, что в соседних с Сирией странах находятся более пяти миллионов перемещенных лиц.