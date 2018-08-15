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Следствие просит отпустить фигуранток дела "Нового величия" из СИЗО

15:42
  • среда
  • 15 августа 2018

Суд рассмотрит ходатайство об освобождении двух фигуранток дела "Нового величия" из СИЗО. Об этом сообщил адвокат Максим Пашков со ссылкой на следователя. В суд ходатайство о смягчении меры пресечения пока не поступило. Анна Павликова и Мария Дубовик обвиняются в организации экстремистского сообщества. Они были помещены под стражу в марте 2018 года.

Следствие просит перевести фигуранток дела "Нового величия" Анну Павликову и Марию Дубовик под домашний арест, передает "Интерфакс".

"Следователь мне сегодня сказал, что будет обращаться в суд об изменении меры пресечения в отношении Павликовой и Дубовик на домашний арест. Как ожидается, заседание пройдет 16 августа", - сообщил адвокат Дубовик Максим Пашков.

Пресс-секретарь Дорогомиловского суда Москвы Анастасия Татаруля, в свою очередь, отметила, что пока этих материалов от следователя не поступало.

16 мая суд заключил под стражу десять активистов движения "Новое величие", среди которых Павликова и Дубовик. Их обвиняют в организации экстремистского сообщества. По мнению защитников, обвинение построено на показаниях сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий.

Председатель Совета по правам человека Михаил Федотов ранее заявил, что считает неоправданным содержание девушек под стражей, так как оно не обосновано ни с точки зрения предъявленных обвинений, ни с точки зрения их возраста и состояния здоровья. За изменение меры пресечения также высказалась уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Ранее появилась информация о запланированном в среду в Москве марше в поддержку обвиняемых по этому делу – "Марше матерей". Акция не согласована с городскими властями.

Обновление (16:53). СК объяснил просьбу перевести Дубовик и Павликову под домашний арест завершением следствия. Оснований для дальнейшего содержания девушек под стражей нет, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Фигурантка дела "Нового величия" Анна Павликова
Фигурантка дела "Нового величия" Анна Павликова
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