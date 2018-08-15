Следствие просит отпустить фигуранток дела "Нового величия" из СИЗО

Суд рассмотрит ходатайство об освобождении двух фигуранток дела "Нового величия" из СИЗО. Об этом сообщил адвокат Максим Пашков со ссылкой на следователя. В суд ходатайство о смягчении меры пресечения пока не поступило. Анна Павликова и Мария Дубовик обвиняются в организации экстремистского сообщества. Они были помещены под стражу в марте 2018 года.

Следствие просит перевести фигуранток дела "Нового величия" Анну Павликову и Марию Дубовик под домашний арест, передает "Интерфакс".

"Следователь мне сегодня сказал, что будет обращаться в суд об изменении меры пресечения в отношении Павликовой и Дубовик на домашний арест. Как ожидается, заседание пройдет 16 августа", - сообщил адвокат Дубовик Максим Пашков.

Пресс-секретарь Дорогомиловского суда Москвы Анастасия Татаруля, в свою очередь, отметила, что пока этих материалов от следователя не поступало.

16 мая суд заключил под стражу десять активистов движения "Новое величие", среди которых Павликова и Дубовик. Их обвиняют в организации экстремистского сообщества. По мнению защитников, обвинение построено на показаниях сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий.

Председатель Совета по правам человека Михаил Федотов ранее заявил, что считает неоправданным содержание девушек под стражей, так как оно не обосновано ни с точки зрения предъявленных обвинений, ни с точки зрения их возраста и состояния здоровья. За изменение меры пресечения также высказалась уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Ранее появилась информация о запланированном в среду в Москве марше в поддержку обвиняемых по этому делу – "Марше матерей". Акция не согласована с городскими властями.