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Аэропорт "Схипхол" закрылся из-за проблем со связью с пилотами

15:36
  • среда
  • 15 августа 2018

Аэропорт Амстердама закрыл авиасообщение из-за проблем со связью диспетчеров с пилотами. Об этом сообщили в национальной диспетчерской службы Нидерландов.

Аэропорт Амстердама "Схипхол" прекратил прием самолетов из-за проблем в системе связи между диспетчерами и пилотами. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в национальной диспетчерской службе Нидерландов.

Там подчеркнули, что авиасообщение закрыто, чтобы гарантировать безопасность.

Некоторые самолеты все же смогли приземлиться в "Схипхоле". В службе заявили, что работают над устранением неполадок.

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