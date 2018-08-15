Аэропорт "Схипхол" закрылся из-за проблем со связью с пилотами

Аэропорт Амстердама закрыл авиасообщение из-за проблем со связью диспетчеров с пилотами. Об этом сообщили в национальной диспетчерской службы Нидерландов.

Аэропорт Амстердама "Схипхол" прекратил прием самолетов из-за проблем в системе связи между диспетчерами и пилотами. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в национальной диспетчерской службе Нидерландов.

Там подчеркнули, что авиасообщение закрыто, чтобы гарантировать безопасность.

Некоторые самолеты все же смогли приземлиться в "Схипхоле". В службе заявили, что работают над устранением неполадок.