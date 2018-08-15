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Twitter объявил о новых блокировках учетных записей

15:56
  • среда
  • 15 августа 2018

Twitter объявил о начале новой волны блокировок учетных записей. Под нее подпадут страницы, которые создали ранее уже отправленные в бан пользователи. Ранее СМИ писали, что за период с мая по июнь Twitter заблокировал 70 миллионов аккаунтов, которые были признаны подозрительными или фейковыми.

Сервис микроблогов Twitter объявил о начале новой волны блокировок учетных записей - речь идет об аккаунтах, которые создали ранее уже отправленные в бан пользователи. Об этом пишет "Коммерсант".

Отмечается, что в июне 2018 года Twitter купил стартап Smyte, технологии которого призваны помочь в блокировках через идентификацию кибербуллинга, троллинга и других агрессивных действий в сети. Вместе с тем первоочередное внимание соцсеть намерена уделить устранению функции, при которой заблокированный пользователь мог без проблем завести новый аккаунт, просто указав другой адрес электронной почты.

Ранее СМИ писали, что за период с мая по июнь Twitter заблокировал 70 миллионов аккаунтов, которые были признаны подозрительными или фейковыми. Средний показатель блокировок - один миллион страниц в день.

13 августа AP опубликовало расследование, согласно которому ряд сервисов Google, включая поисковик, карты и погодные виджеты, хранят данные о местоположении пользователей, даже если те отключили функцию геолокации. В самой компании заявили, что юзерам все еще доступен контроль над всей своей информацией.

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