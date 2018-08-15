Научиться печатать вслепую поможет курс "Соло на клавиатуре"

Научиться печатать вслепую всего за две недели поможет курс "Соло на клавиатуре". Пройти его можно онлайн из любой точки планеты.

Освоить слепой десятипальцевый метод печати могут все желающие с помощью курса "Соло на клавиатуре". В программе применяются психологические приемы, а состоит она из 100 заданий, которые рассчитаны на набор текстов различной сложности.

Курс можно пройти онлайн. Помимо русского языка, можно научиться печатать "вслепую" на английском, немецком, итальянском, французском и украинском языках.

При этом создатели курса уверяют, что при регулярных занятиях добиться результата можно уже через две недели.