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Научиться печатать вслепую поможет курс "Соло на клавиатуре"

15:53
  • среда
  • 15 августа 2018

Научиться печатать вслепую всего за две недели поможет курс "Соло на клавиатуре". Пройти его можно онлайн из любой точки планеты.

Освоить слепой десятипальцевый метод печати могут все желающие с помощью курса "Соло на клавиатуре". В программе применяются психологические приемы, а состоит она из 100 заданий, которые рассчитаны на набор текстов различной сложности.

Курс можно пройти онлайн. Помимо русского языка, можно научиться печатать "вслепую" на английском, немецком, итальянском, французском и украинском языках.

При этом создатели курса уверяют, что при регулярных занятиях добиться результата можно уже через две недели.

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